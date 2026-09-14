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Россияне завоевали шесть золотых медалей на ЧМ по пляжному самбо

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские самбисты стали обладателями шести золотых медалей на чемпионате мира по пляжному самбо.

ЧМ состоялся в Бразилии.

В составе сборной России награды высшего достоинства завоевали Ваграм Саргсян (до 71 кг), Антон Суровцев (до 88 кг), Сергей Кузнецов (свыше 88 кг), Анастасия Луканина (до 59 кг) и Олеся Ткаченко (свыше 72 кг).

Кроме того, сборная России выиграла командный турнир, победив в финале Румынию – 3:0. В составах команд выступали и женщины (весовые категории до 72 и свыше 72 кг), и мужчины (до 71, 88 и свыше 88 кг).

Российские самбисты участвовали в ЧМ под государственной символикой.

В декабре 2025 года исполком ФИАС решил разрешить самбистам России и Белоруссии выступать на турнирах под флагами и гимнами своих стран.

самбо ФИАС
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