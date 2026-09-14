Даниил Медведев поднялся на шестое место в мировом рейтинге

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на две строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает шестое место.

На завершившемся в воскресенье в Нью-Йорке турнире Большого шлема US Open Медведев дошел до четвертого круга.

Лидерство в мировом рейтинге сохранил пропустивший US Open-2026 из-за травмы итальянец Янник Синнер. На второй строчке по-прежнему Александр Зверев (Германия), на третьей – Карлос Алькарас (Испания).

Победителем Открытого чемпионата США стал Зверев, в финале в воскресенье обыгравший американца Бена Шелтона. Тот в рейтинге поднялся на пять строчек и теперь занимает четвертое место.

Добравшийся до полуфинала российский теннисист Карен Хачанов улучшил свои позиции на 24 позиции, поднявшись на 26-е место. Строчкой выше - его соотечественник Андрей Рублев, проигравший во втором круге.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) победительница US Open-2026 Елена Рыбакина (Казахстан), как сообщалось, обошла белоруску Арину Соболенко и стала первой ракеткой мира.