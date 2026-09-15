Всемирная федерация тхэквондо разрешила проводить соревнования в России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) принял решение снять запрет на проведение международных соревнований на территории России. Об этом сообщается на сайте Союз тхэквондо России.

Теперь Россия имеет право подавать официальные заявки на организацию этапов Гран-при, чемпионатов мира и других турниров под эгидой World Taekwondo.

Кроме того, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов назначен на пост старшего советника Совета WT.

Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев поздравил Союз тхэквондо России и спортсменов с решением World Taekwondo.

"WT последовательно придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и одной из первых допустила на свои соревнования российских атлетов без ограничений, а теперь и сняла запрет на турниры в России. Ранее в июле на исполкоме МОК был восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены все ограничения для российских спортсменов, включая возможность проведения в нашей стране соревнований на усмотрение федераций", – написал Дегтярев на своей странице в мессенджере Max.

Ранее World Taekwondo разрешил россиянам выступать на международных турнирах под государственной символикой РФ.