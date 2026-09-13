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Голевой пас Батракова помог "Галатасараю" выиграть матч чемпионата Турции

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - "Галатасарай" со счетом 1:0 победил "Коджаелиспор" в домашнем матче пятого тура чемпионата Турции по футболу.

На 72-й минуте гол забил Абдулкерим Бардакджы, ему ассистировал россиянин Алексей Батраков. При этом на поле он вышел на 59-й минуте.Для полузащитника сборной России это первое результативное действие после перехода в "Галатасарай".

Стамбульский клуб набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице.

21-летний Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" 20 августа этого года.

футбол Локомотив Галатасарай Алексей Батраков
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