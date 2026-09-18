Глава лиги ACA выступил за титульный бой Волкова и Гана в UFC

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов считает, что со стороны UFC было бып равильным решением организовывать титульный бой в тяжелом весе между французом Сирилом Ганом и россиянином Александром Волковым.

"Думаю, Том Аспинэлл поступил правильно, освободив пояс в тяжелом весе. Он задерживал дивизион и не знал, когда вернется", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

"Было бы логичным сейчас свести Сирила Гана и Александра Волкова. Было бы интересно посмотреть на эту трилогию. До второй встречи с Ганом у Александра была хорошая серия побед над сильными соперниками. Результат реванша между этими соперниками тоже вызывал вопросы, но и после той встречи у Волкова две хорошие победы. Думаю, Волков заслуживает чемпионский шанс", - подчеркнул собеседник агентства.

Посмотрим, как на эту ситуацию смотрят матчмейкеры UFC. Для нас было бы отличным развитием событий увидеть Волкова в титульном бою", — отметил он.

Ранее сообщалось о решении британца Тома Аспинэлла отказаться от пояса UFC в тяжелом весе.

Что касается Волкова и Гана, ранее они встречались два раза, в обоих поединках победу одержал француз.