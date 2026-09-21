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Хуан Диас покинул пост главного тренера ФК "Родина"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Родина" рассталась с главным тренером команды испанцем Хуаном Диасом, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Кадровое решение принято по договоренности сторон.

"Вместе с Хуаном "Родину" покидает его тренерский штаб: Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието", - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Родины" назначен Барсег Киракосян

Клуб поблагодарил Хуана Диаса и его штаб "за самоотдачу, эмоции, искренность" и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

48-летний Хуан Диас возглавил "Родину" в сентябре 2025 года, под его руководством команда стала победителем Первой лиги и впервые в истории вышла в РПЛ.

Сейчас "Родина" занимает предпоследнее, 15-е место в РПЛ. В девяти турах команда набрала 5 очков.

футбол РПЛ Хуан Диас
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