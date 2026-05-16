"Родина" стала победителем футбольной Первой лиги

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московской "Родины" со счетом 4:1 разгромили тульский "Арсенал" в заключительном, 34-м туре Первой лиги.

Игра прошла в Туле.

"Родина" набрала 68 очков и финишировала на первом месте в турнирной таблице.

Столько же очков – у уступившего по дополнительным показателям воронежского "Факела", который со счетом 3:0 взял верх в гостях над ульяновской "Волгой".

"Родина" и "Факел" ранее обеспечили себе выход в Российскую премьер-лигу, причем для московской команды это будет дебют в главном дивизионе отечественного футбола.

Занявшие в Первой лиге третье и четвертое места "Урал" (Екатеринбург) и "Ротор" (Волгоград) сыграют с 14-й и 13-й соответственно командами РПЛ в стыковых матчах за право в следующем сезоне выступать в премьер-лиге.

