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Овечкин получил травму на старте тренировочных сборов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин не принимал участия в тренировках команды из-за травмы нижней части тела, сообщает The Hockey News.

41-летний нападающий "Вашингтона" травмировался на старте подготовки команды к очередному сезону в НХЛ.

В связи с этим, Овечкин пропустил первый предсезонный матч команды против "Бостона" (2:3) и не сыграет с "Филадельфией" ближайшей ночью.

В ближайшие два дня клуб изучит состояние россиянина.

В минувшем сезоне Овечкин стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 64 (32 + 32 передачи по системе "гол+пас") очка.

Летом Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном".

Сейчас Овечкину принадлежит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах – 929. Также он может побить принадлежащий Уэйну Гретцки рекорд результативности в НХЛ с учетом матчей плей-офф. На счету давно завершившего карьеру канадца 1016 голов, Овечкин отстает на десять голов.

Александр Овечкин НХЛ хоккей
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