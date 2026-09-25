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Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Амуру"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты хабаровского "Амура" со счетом 3:1 обыграли ярославский "Локомотив" в регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча состоялась в Хабаровске.

Голы в составе победителей провели Данил Юртайкин (46-я минута), Кирилл Пилипенко (51), Кирилл Ураков (56).

Автор гола в составе "Амура" - Илья Николаев.

"Локомотив" - двукратный и действующий обладатель Кубка Гагарина КХЛ. Он продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ, набрав 14 очков.

"Амур" - на седьмом месте в Восточной конференции, 7 очков.

Локомотив КХЛ Амур хоккей
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