ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 5:0 взяли верх над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Тольятти.
Голы провели Денис Гурьянов (28-я минута), Максим Соркин (31), Прохор Полтапов (38, 47), Денис Зернов (49).
Победа стала пятой подряд для ЦСКА.
Армейский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в Западной конференции. "Лада" - на 10-м месте, 5 очков.
Результаты остальных матчей пятницы: "Амур" - "Локомотив" - 3:1, "Трактор" - СКА – 3:4.