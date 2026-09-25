ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 5:0 взяли верх над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Тольятти.

Голы провели Денис Гурьянов (28-я минута), Максим Соркин (31), Прохор Полтапов (38, 47), Денис Зернов (49).

Победа стала пятой подряд для ЦСКА.

Армейский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в Западной конференции. "Лада" - на 10-м месте, 5 очков.

Результаты остальных матчей пятницы: "Амур" - "Локомотив" - 3:1, "Трактор" - СКА – 3:4.