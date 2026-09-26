Прощальный матч Вагнера Лава в Москве завершился ничьей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Матч между командами "Друзья Вагнера Лава" и "Легенды ЦСКА завершился со счетом 3:3.

Встреча прошла на "ВЭБ Арене" в Москве, она была прощальной для бразильского футболиста Вагнера Лава, завоевавшего национальные и международный титулы в составе армейского клуба.

42-летний Вагнер Лав отыграл по тайму и забил по голу за каждую из команд.

Команду "Друзья Вагнер Лава" тренировал экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. В ее составе отличились Лавиньо (сын Вагнера Лава) и Даниэл Карвальо. В составе "Легенд ЦСКА" (эту команду тренировал также экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев) точные удары нанесли Ролан Гусев и Кирилл Набабкин.

В составе армейского клуба Вагнер Лав выступал с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Здесь он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз - Кубок страны, четыре - Суперкубок России. Один раз вместе с ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА.

Также Вагнер также играл за "Шаньдун Лунэн", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ".

В составе национальной сборной Бразилии Лав дважды выигрывал Кубок Америки. Всего за главную команду своей страны форвард провел двадцать матчей, в которых забил четыре мяча.