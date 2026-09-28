"Металлург" выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 5:1 победили омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Омске.

В составе "Металлурга" два гола провел Никита Михайлис (1, 30 минуты), по разу отличились Нэйтан Тодд (12), Руслан Исхаков (57, в пустые ворота), Никита Коротков (58, в пустые ворота_.

Автор гола у "Авангаржа": Кирилл Адамчук (20).

"Металлург" выиграл пятый матч подряд и, набрав 17 очков, лидирует в Восточной конференции КХЛ. "Авангард" - на седьмом месте, 8 очков.

Действующий обладатель Кубка Гагарина КХЛ – ярославский "Локомотив".