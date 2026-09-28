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IHF пригласила женскую сборную России по гандболу на турнир в Болгарию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация гандбола (IHF) пригласила женскую сборную России на участие у Кубке наций в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Международный турнир пройдет с 25 по 29 ноября.

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"Главная женская сборная России последние четыре года в основном играла с командами Белоруссии и Китая. Европейцы от спаррингов вежливо отказывались, а среди представителей других континентов в принципе не так много соперников, соответствующих уровню нашей сборной. Поэтому участие в Кубке наций) я бы (...) назвал определенным прорывом перед допуском на главные соревнования в международном календаре – Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы", - заявил председатель Высшего Совета ФГР Сергей Шишкарёв.

Перед турниром в Болгарии женская сборная России проведет еще один учебно-тренировочный сбор, в рамках которого 22 и 24 октября запланированы две выездные товарищеские встречи со сборной Сербии.

В июле этого года сообщалось, что IHF сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой

гандбол
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