Тринадцати фанатам запретили посещать арены за поведение на матчах "Спартака"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тушинский районный суд Москвы привлек к административной ответственности 13 футбольных болельщиков за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как следует из материалов дела, 5 и 9 августа 2026 года на стадионе "Лукойл Арена" во время футбольных матчей эти болельщики грубо нарушили установленный порядок. В частности, они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, пронесли на трибуны страйкбольную гранату и скрывали свои лица с помощью черных масок.

Суд назначил нарушителям административные штрафы в размере 3 тыс. рублей каждому и установил запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до одного года.

В эти даты на "Лукойл Арене" проходили домашние матчи "Спартака". 5 августа "Спартак" обыграл "Оренбург" в Кубке России (5:1), 9 августа уступил "Краснодару" (1:2).