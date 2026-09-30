Полузащитник ЦСКА Обляков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футболист ЦСКА Иван Обляков стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Полузащитник одержал победу в голосовании экспертов РПЛ, что и стало решающим фактором при подведении итогов. В голосовании болельщиков первое место занял полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович, а среди комментаторов "Матч Премьер" больше всего голосов набрал нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол. Согласно регламенту, при распределении первых мест между разными категориями приоритет отдается выбору экспертов лиги.

В сентябре Обляков забил три мяча в трех матчах. На данный момент он является лучшим бомбардиром ЦСКА в текущем сезоне – 4 гола.

Для 26-летнего Облякова эта награда стала второй в карьере, ранее он получал аналогичный приз в апреле 2023 года.