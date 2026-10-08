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Получившая на ОИ-2026 тяжелую травму Линдси Вонн включена в состав сборной США

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Линдси Вонн включена в основной состав сборной США по горнолыжному спорту на сезон-2026/27.

СпортЛиндси Вонн жестко упала на скоростном спуске в последних в карьере ОИЧитать подробнее

Состав опубликован на сайте Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

41-летняя спортсменка в настоящее время продолжает восстановление после травм, полученных на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Во время заезда в скоростном спуске она столкнулась с препятствием и получила перелом большеберцовой кости. Спортсменка была эвакуирована с трассы на вертолете и перенесла несколько операций.

При этом незадолго до начала ОИ-2026 Вонн получила разрыв крестообразной связки.

Новый сезон Кубка мира по горнолыжному спорту стартует 24–25 октября.

Линдси Вонн – чемпионка ОИ-2010 в скоростном спуске. Также она является двукратной чемпионкой мира, четырехкратной победительницей общих зачетов Кубка мира.

Линдси Вонн
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