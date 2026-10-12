Проводников назвал Бивола фаворитом боя со Смитом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBO Руслан Проводников поделился реакцией на официальный анонс боя между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

"Честно, не могу ничего сказать, кто там фаворит. Хотя нет, вру. Фаворит, конечно, Дима", - сказал Проводников "Интерфаксу".

Но мы не знаем, с какой мотивацией придет в ринг Смит. Так как вы знаете, все зависит от мотивации. Так как психология имеет гораздо большую силу, чем твоя физика. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть результат этого боя, я вам рекомендую прийти на этот вечер бокса и посмотреть сами своими глазами, кто в этом бою будет чемпионом", - отметил собеседник агентства.

Бой пройдет 12 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

На профессиональном ринге Дмитрий Бивол одержал 25 побед (12 из них нокаутом) при одном поражении. В активе Каллума Смита 31 победа (22 досрочные) и два поражения.

Каллум Смит является обязательным претендентом по версии WBO. Ранее британец владел чемпионским титулом WBA во втором среднем весе, а с осени 2021 года выступает в полутяжелом дивизионе.