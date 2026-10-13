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Еще пять российских гимнастов получили визы для участия в ЧМ в Роттердаме

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Еще пять российских гимнастов получили визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.

СпортНидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной РоссииНидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной РоссииЧитать подробнее

Разрешение на въезд выдали Илье Заике, Савелию Съедину, Людмиле Рощиной, Милане Каюмовой и Елизавете Ус, сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

На данный момент визы получены 47 из 61 члена российской делегации. В мужской сборной разрешение на въезд имеют пять из шести заявленных спортсменов (решение по резервисту Мухаммаджону Якубову пока не принято).

"Ситуация с женской сборной остаётся сложной. Визы получили только три из шести заявленных гимнасток — Алёна Глотова, Людмила Рощина и Милана Каюмова (резерв). Кроме того, визу получила спортсменка дополнительного резерва — Елизавета Ус", - говорится в сообщении.

Ранее власти Нидерландов отказали в визах трем ведущим гимнасткам сборной России – Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, сославшись на угрозу международным отношениям.


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