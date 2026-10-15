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Пас Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Монреаль"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 5:4 выиграл у "Монреаля" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Вашингтоне.

В составе победителей результативную передачу записал на свой счет российский нападающий Александр Овечкин. Его соотечественник и партнер по каоманде Иван Мирошниченкор отметился голом.

"Вашингтон" набрал 8 очков и занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ. "Монреаль" - на 11-м месте, 7 очков.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 17 октября дома против "Нью-Джерси". Игра начнется в 20:00 мск. "Монреаль" в ночь на 18 октября (начало – 2:00 мск) на своем льду сыграет с "Баффало".

Александр Овечкин хоккей НХЛ
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