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Рыбакина гарантировала себе статус первой ракетки мира по итогам года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Это стало известно после того, как в четверг Рыбакина обыграла другую спортсменку из Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира в Токио (6:2, 6:3). В результате Рыбакина стала недосягаемой по рейтинговым очкам для ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко.

Рыбакина – уроженка Москвы, до 2018 года она выступала за Россию, а затем перешла под флаг Казахстана.

В этом году Рыбакина выиграла турниры Большого шлема Australian Open и US Open, а в сентябре стала первой ракеткой мира.

Елена Рыбакина теннис
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