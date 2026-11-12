"Спартак" обменял в "Сибирь" экс-игрока НХЛ Гальченюка

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Спартака" Александр Гальченюк перешел в "Сибирь", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

Сделка с новосибирским клубом включает обмен: в обратном направлении проследует защитник Александр Грунин.

"Благодарим Александра Гальченюка за выступления в составе "Спартака" и приветствуем Александра Грунина, желаем нашему молодому защитнику успешной игры и дальнейшего прогресса в системе красно-белых! – говорится в заявлении "Спартака".

Гальченюку 32 года, в "Спартак" он перешел летом этого года. Предыдущий клуб – хабаровский "Амур", в России играл также за петербургский СКА. За плечами – опыт выступлений в НХЛ: за "Монреаль", "Аризону", "Питтсбург", "Оттаву", "Торонто", "Колорадо".

В регулярных чемпионатах НХЛ Гальченюк набрал 354 (146+208 по системе "гол+пас") очка в 654 матчах. В чемпионатах КХЛ спортсмен набрал 113 (50+63) очков в 178 матчах.

В нынешнем сезоне Гальченюк провел за "Спартак" шесть матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.

Что касается 18-летнего Грунина, он провел 103 матча в МХЛ за "Сибирских Снайперов" и набрал 26 (7+19) очков. Защитник с опытом игры за юниорскую сборную России был выбран "Оттавой" на драфте НХЛ 2026 года.