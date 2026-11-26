Большунов стал 14-м в гонке на 10 км на этапе Кубка России

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 14-еместо в гонке с раздельного старта классическим стилем на первом этапе Кубка России.

Соревнование проходит в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Победу одержал Сергей Ардашев, преодолевший дистанцию за 23 минуты 32,3 секунды.

Второе место с отставанием в 9 секунд занял Иван Горбунов. Бронзовым призером стал Алексей Червоткин (+41,5).

Женскую гонку, как сообщалось, выиграла олимпийская чемпионка Верника Степанова.