Ретро-матч сборной России по футболу с Венесуэлой посмотрели почти 10 млн человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суммарная аудитория товарищеского матча между сборными России и Венесуэлы по футболу составила почти 10 млн человек, сообщает пресс-служба РФС.

"Трансляцию ретро-матча Россия – Венесуэла на Первом канале и его digital-ресурсах посмотрели 8,9 млн зрителей (all 4+). Суммарная аудитория трансляции с учетом ОККО и ОТТ-платформ составила более 9,5 млн зрителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Mediascope, показ матча занял второе место по количеству телезрителей среди программ телеканала и вошел в топ-20 программ недели Первого мультиплекса. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия – Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр".

Матч Россия – Венесуэла прошел 17 ноября в Краснодаре. Победу со счетом 2:0 одержала национальная команда России, оба гола забил Алексей Миранчук.

Матч россиян против команды Венесуэлы был посвящен 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. В связи с этим футболисты сборной России провели встречу в ретро-форме. Дизайн новой экипировки отсылает к форме советских футболистов 1950–1960-х годов.

Игровой комплект выполнен в цветах сборной СССР. Красную футболку дополняют белые шорты и красные гетры с белой полосой. Вратарь Матвей Сафонов сыграл в черную форму – в память о Льве Яшине.

Нумерация игроков стартового состава была от 1 до 11, российские футболисты сыграли без фамилий на футболках.

Это был заключительный матч сборной России в 2026 году.