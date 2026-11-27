СКА проиграл "Барысу" в КХЛ, пропустив семь шайб

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты астанинского "Барыса" со счетом 7:4 победили петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе победителей дубль оформил Асанали Саркенов, также шайбы забросили Тайс Томпсон, Джейк Масси, Алихан Омирбеков, Самат Данияр и Всеволод Логвин. У СКА отличились Егор Савиков, Василий Глотов, Амир Нугманов и Никита Дишковский.

"Барыс" набрал 33 очка в 31 матче и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, входя в зону плей-офф. СКА, потерпевший второе поражение подряд, с 30 очками в 30 играх располагается на девятой строчке на Западе.