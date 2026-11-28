Россиянин Субханкулов отказался от оправданий после поражения в бою за пояс IBF

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов назвал закономерным поражение от кубинца Энди Круса в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

"Многое не получилось. Наверное, даже процентов 80 из того, что хотел сделать. Не вышло. Оправданий никаких нет. Да, во время подготовки снова были курьезные ситуации, которые не позволили мне отбоксировать по максимуму. Перед боем у меня был частичный разрыв связок плеча, но все равно я принял решение боксировать, а не "сливаться", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

Энди Крус, в свою очередь поблагодарил Артура Субханкулова.

"Мы с Артуром продемонстрировали хорошее выступление. Думаю, зрители были довольны. Артур – отличный боксер! Было непросто", - сказал кубинец, подчеркнув, что "счастлив стать чемпионом мира".

Это поражение стало для Субханкулова первым на профессиональном ринге. В его активе 12 побед (шесть – нокаутом). Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Крус одержал восьмую победу в девяти профессиональных боях (четыре - нокаутом) при одном поражении.