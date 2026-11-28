Российские лыжники лишились шансов на медали в спринте на этапе Кубка мира

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Терентьева не смогла квалифицироваться в полуфинал спринта на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

В своем четвертьфинальном заезде она финишировала пятой.

Еще одна представительница России Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию, показав на этой стадии 39-й результат.

В мужском спринте россиянин Савелий Коростелев стал 48-м в квалификации и тоже не смог попасть в четвертьфинал.

Россияне выступают под нейтральным флагом.