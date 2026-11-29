Лыжница Терентьева вновь стала четвертой на этапе Кубка мира в Финляндии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Терентьева финишировала четвертой в гонке с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке.

Дистанцию 20 км она преодолела за 50 минут 01,2 секунды.

Первые три места заняли шведские лыжницы. Победительницей гонки стала Линн Сван, время которой – 49 минут 59,6 секунды. Серебро завоевала Моа Илар (+1,2 секунды отставания), бронзу – Лиза Эрикссон (+1,2).

Терентьева уступила победительнице 1,6 секунды.

16-е место заняла еще одна российская участница гонки Дарья Непряева, она отстала от Сван на 40,8 секунды.

Наталья Терентьева заняла четвертое место на этапе Кубка мира второй раз. Ранее она осталась в шаге от призовой тройки в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта.

Россияне выступают в качестве нейтральный спортсменов.