Россиянку Терентьеву оштрафовали на 9 мест по итогам масс-старта в Финляндии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российская лыжница Наталья Терентьева была перемещена с четвертого на 13-е место в итоговом протоколе масс-старта на 20 км свободным стилем на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке.

Изначально Терентьева финишировала четвертой, уступив победительнице, шведке Линн Сван, 1,6 секунды. Однако жюри соревнований приняло решение наказать спортсменку за создание помехи сопернице. По данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), на заключительном подъеме российская лыжница наступила на лыжу шведки Фриды Карлссон, что привело к ее падению.

В результате Терентьева получила предупреждение и была лишена девяти позиций в итоговой таблице. Теперь она занимает 13- место, а Карлссон поднялась на 12-е.

Еще одна представительница России, Дарья Непряева, завершила гонку 16-й.