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Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и его одноклубники полузащитник Арнор Сигурдссон и защитник Георгий Щенников включены в символическую команду недели Лиги чемпионов по итогам шестого тура группового этапа, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциации в четверг.

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Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.

Несмотря на две победы над "Реалом", ЦСКА занял последнее место в группе и не смог выйти в весеннюю стадию Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Полностью состав команды недели выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Рафаэл Геррейру ("Боруссия", Германия), Алехандро Гримальдо ("Бенфика, Португалия), Щенников (ЦСКА), Лерой Сане ("Манчестер Сити", Англия), Ян Коваржик ("Виктория", Чехия), Арнор Сигурдссон (ЦСКА, Карлос Солер ("Валенсия", Испания), Душан Тадич ("Аякс", Нидерланды), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия), Гийом Оаро ("Янг Бойз", Швейцария).

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА

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