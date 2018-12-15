Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования, прошедшей в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Стартовав вторым по итогам прошедшего накануне спринта, он преодолел дистанцию за 32 минуты 22,3 секунды. Француз не допустил ни одного неточного выстрела.

Вторым стал немец Арнд Пайффер, отставший от победителя на 13,7 секунды с одним промахом. На дистанцию он вышел пятым.

Третье место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, отставание которого от первого места составило 16,1 секунды. Он не допустил ни одного промаха, на дистанцию вышел десятым.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов финишировавший седьмым (восьмой номер старта). С двумя промахами он уступил победителю 43 секунды.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 29 (19-й номер старта).Матвей Елисеев – 5 промахов; 39 (40).Евгений Гараничев – 2; 48 (59).Дмитрий Малышко (5), 49 (58)Алексей Слепов -3.