IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов пока не будет принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба IBU.

"Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано", - говорится в сообщении.

"IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые призваны улучшить надёжность его антидопинговой программы ", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что СБР примет участие в заседании IBU в случае, если на нем будет подниматься вопрос, связанный с подозрениями со стороны австрийской полиции в отношении российских спортсменов в антидопинговых нарушениях. "Если нас, конечно, допустят до Исполкома, мы в любом случае будем там участвовать. Если наш вопрос будут поднимать, то мы обязаны будем там участвовать, потому что без нас такой вопрос нельзя рассматривать", - сказал он в интервью "Матч-ТВ".

Драчев добавил: "Дискуссия у меня и вчера была, и сегодня уже прошли и с Гамзой (первый вице-президент IBU Иржи Гамза - ИФ), и с президентом (IBU)". "Они говорят: "Мы отстраняемся сейчас от этого", - рассказал он.

Глава СБР отметил, что российская сторона подготовила президенту IBU письмо с просьбой разъяснить ситуацию и представить факты. "Давайте мы будем на правовой основе в этой ситуации разбираться. Не просто огульно, а конкретно и четко", - сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что вечером 12 декабря в отель, где расположились российские биатлонисты и тренеры, приехавшие на второй этап Кубка мира, явилась полиция и обвинила нескольких россиян в нарушении антидопинговых правил, которые они допустили в феврале 2017 года на этапе Кубка мира в Хохфильвене.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.