Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Танцевальный дуэт в составе Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевал золото чемпионата России по фигурному катанию в Саранске.

В пятницу дуэт победителей из Москвы первенствовал в произвольной программе. Накануне Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец (короткий танец). По сумме двух программ они заработали 212,32 балла.

Серебро завоевали москвичи Александра Степанова и Иван Букин (208,49). Тройку призеров замкнули Софья Евдокимова и Егор Базин из Самарской области (179,21).