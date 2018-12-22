РУСАДА заявило о доступе к допинг-пробам экспертов без возможности их изъятия в Москве

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Непредоставление экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) возможности изъятия допинг-проб из московской лаборатории означает невыполнение первого условия восстановления Российского Антидопингового агентства (РУСАДА), заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

"Доступ к пробам без доступа к базе означает невыполнение первого условия восстановления РУСАДА, это бессмысленно. Мы должны искать возможности предоставить доступ, а не причины не предоставлять его", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Ганус выразил надежду, что до нового года Россия все-таки предоставит возможность изъятия проб: "Надеюсь, на следующей неделе доступ предоставят, это возможно, если будут созданы условия для приезда специалистов. Пока этот вопрос не решен".

Он отметил, что "последствия невыполнения первого условия могут быть катастрофическими - все наши спортсмены потеряют возможность выступать на международных соревнованиях, а те международные соревнования, которые должны были быть проведены в нашей стране, могут быть перенесены в другие страны".

Накануне ВАДА сообщила о том, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам, но не возможность их изъятия - согласно условиям, поставленным российской стороной, оборудование для этого должно быть сертифицировано и в России.

Как сообщалось, специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря для извлечения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хранящихся в бывшем здании московской лаборатории.

Доклад экспертов ВАДА будет обнародован 14-15 января 2019 года.