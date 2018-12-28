Россия и ВАДА определили сроки передачи данных допинг-проб из лаборатории в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Между Россией и ВАДА есть понимание того, как и в какие сроки агентству будут переданы данные допинг-проб из московской лаборатории, взаимодействие по этому вопросу идет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существуют договоренности и общее понимание того, как и в какие сроки будет вестись эта работа", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос, продлены ли сроки, в которые РФ должна передать соответствующую информацию ВАДА.

По словам Пескова, между сторонами взаимодействие осуществляется в рабочем режиме.

ВАДА в сентябре вернуло Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия антидопинговому кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты агентства получат доступ к данным московской лаборатории.