Российский лыжник Устюгов завоевал серебро в общем зачете "Тур де Ски"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лыжник сборной России Сергей Устюгов занял второе место в итоговом зачете многодневной гонки "Тур де Ски"-2018/2019, завершившейся в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В воскресенье Устюгов финишировал вторым в гонке преследования свободным стилем на 9 км, уступив 16,7 секунд трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо, который в итоге и стал победителем престижной многодневки.
30 декабря Устюгов, который является прошлогодним победителем соревнования, выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем.
13-я по счету "Тур де Ски" стартовала 29 декабря в итальянском Тоблахе.