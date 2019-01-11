Федерация керлинга трудоустроит Крушельницкого на время его дисквалификации

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Керлингист Александр Крушельницкий может быть трудоустроен на время его дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2018 года, заявил "Интерфаксу" президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Мы его трудоустроим, чтобы он был поближе к спорту и федерации. Мы принимаем правила игры, но и остаемся союзниками наших спортсменов", - заявил Свищев.

Ранее агент Крушельницкого Андрей Митьков сообщил, что спортсмен не будет подавать апелляцию на дисквалификацию. В то же время, агент подчеркнул, что Крушельницкий не планирует завершать свою карьеру.

"Конечно, четыре года дисквалификации - серьезный срок, но керлинг - это такой вид спорта, в который можно играть и в зрелом возрасте, и даже выступать на Олимпиаде", - отметил Свищев.

Ранее сообщалось, что россиянин дисквалифицирован на четыре года за то, что в его пробе, которую он сдал во время Олимпиады 2018 года, был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В допинг-пробе Крушельницкого на Олимпиаде в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. Его результаты (бронзовая медаль) были аннулированы.

ФКР заявляла, что будет добиваться оправдания спортсмена, поскольку сам Крушельницкий не принимал запрещенных препаратов.

Международная федерация керлинга сначала предложила мировое соглашение - признание вины Крушельницким и дисквалификация на два года, но позже отозвала его.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение дисквалифицировать россиянина на четыре года. Позже спортсмен подал апелляцию на это решение.