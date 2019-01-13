Спорт

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира

Ранее в этот день эстафету в Оберхофе выиграли россиянки

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Евгений Гараничев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4х7,5 км, прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

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Российская команда, в составе которой выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут 54,3 секунды. На ее счету шесть неточных выстрелов.

Второе место заняла сборная Франции. Французские биатлонисты совершили восемь промахов и заработали один круг штрафа. Отставание от сборной России составило 1 минуту 1,1 секунды.

В тройку лучших вошла сборная Австрии, отставшая от российской команды на 2 минуты 18,6 секунды. У нее семь промахов и один штрафной круг.

Воскресенье стало триумфальным днем для российского биатлона: ранее в этот день первое место заняла женская сборная страны.

Кроме того, в пятницу спринтерскую гонку выиграл Александр Логинов.

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Теги: биатлон

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