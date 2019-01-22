Исполком ВАДА определится со статусом РУСАДА в ходе телефонной конференции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во вторник проведет телефонную конференцию, в ходе которой примет решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Члены исполкома вынесут свое решение на основании доклада Комиссии по соответствию, которая на 17 января получила отчет от экспертов ВАДА, побывавших в Московской антидопинговой лаборатории и получивших доступ к хранящимся там пробам, и успешно скопировала данные о них.

20 сентября исполком ВАДА принял решение восстановить статус РУСАДА, однако ключевым требованием стал допуск экспертов ВАДА к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Еще одним требованием является перепроверка подозрительных проб к лету 2019 года.

Делегация два раза прилетала в Москву, однако ей не удалось скопировать данные лаборатории по ряду технических причин. Во время третьего визита, который проходил с 9 по 17 января 2019 года, эксперты смогли получить данные, скопировать их и передать в ВАДА.

18 января министр спорта Павел Колобков заявил, что российская сторона выполнила все требования ВАДА относительно доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

19 января генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обратился с открытым письмом к членам исполкома ВАДА, в котором перечислил достижения "обновленного" РУСАДА и попросил их учесть это при принятии решения 22 января.

РУСАДА было лишено статуса соответствия в ноябре 2015 года.