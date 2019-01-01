ВАДА не исключило лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу агентства

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, поскольку до конца года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории, заявляет Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

"14-15 января соберется комитет ВАДА по соответствию. Он предоставит рекомендации исполкому ВАДА... Если комитет рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия, и исполком согласится с этим, РУСАДА будет иметь право оспорить это в Спортивном арбитражном суде (CAS)", - говорится в заявлении ВАДА во вторник.

ВАДА заявило, что эксперты агентства могут приехать в Россию для получения доступа к базе данных московской лаборатории, несмотря на то, что официальные сроки для этого истекли.

"Учитывая важность доступа к лаборатории для чистого спорта, эксперты ВАДА по-прежнему готовы приступить к извлечению данных, если этот вопрос будет решен российскими властями, - говорится в заявлении агентства. - ВАДА сообщит комитету по соответствию о любом прогрессе в этом вопросе на заседании комитета 14-15 января".

28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и ВАДА есть понимание того, как и в какие сроки агентству будут переданы данные допинг-проб из московской лаборатории, взаимодействие по этому вопросу идет в рабочем режиме.

ВАДА в сентябре вернуло Российскому антидопинговому агентству статус соответствия антидопинговому кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты агентства получат доступ к данным московской лаборатории.