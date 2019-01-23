Двукратную чемпионку России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федерация тяжелой атлетики России на два года дисквалифицировала двукратную чемпионку России и обладательницу Кубка России Светлану Гаджиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в среду.

Спортсменка наказана за то, что трижды пропустила тестирование на допинг и (или) не предоставила свою информацию о своем местонахождении.

Срок наказания Гаджиевой начинается с 18 января 2019 года.

Гаджиева в 2015 и 2016 годах становилась чемпионкой России и победительницей Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории до 48 кг.