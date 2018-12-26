РУСАДА объявило об отстранении за допинг трех штангистов и двух лыжников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала трех тяжелоатлетов за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в среду.

На шесть месяцев отстранен Антоний Савчук (с 25 августа 2018 года), на четыре года - Саид Азимов (с 8 августа 2018 года), на такой же срок наказана Светлана Трофимова (с 3 декабря 2018 года).

Кроме этого, как сообщает пресс-служба РУСАДА, Федерация лыжных гонок России на четыре года дисквалифицировала лыжников Владимира Эссенсон (с 12 сентября 2018 года) и Максима Милаша (с 17 августа 2018 года).