"Локомотив" разгромил "Слован" в матче КХЛ и вышел в плей-офф

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" дома крупно обыграл братиславский "Слован" со счетом 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости из Словакии потерпели девятое поражение подряд и являются аутсайдерами Западной конференции КХЛ. "Локомотив" после этой победы оформил себе путевку в плей-офф Кубка Гагарина, занимая третье место на "Западе" после ЦСКА и СКА.

Петербургский СКА в четверг по буллитам победил "Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Решающую шайбу забросил Николай Прохоркин.

В Магнитогорске "Металлург" победил "Трактор" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Рижское "Динамо" на своем льду по буллитам одолело одноклубников из Минска - 4:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).