Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоров

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская пара танцоров Александра Степанова/Иван Букин стала обладателем серебра на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

В сумме оценок за ритм-танец и произвольную программу они заработали 206,41 балла.

Первое место заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (217,98). Они установили мировой рекорд в произвольном танце (133,19) и в сумме оценок за ритм-танец и произвольную программу. Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (199,84).

Четвертое место заняли россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов (193,95), девятое – их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин (175,62).

Таким образом, представители России на чемпионате Европы в Минске выиграли шесть медалей. Ранее Софья Самодурова завоевала золото в женском одиночном катании, Алина Загитова в этой дисциплине стала обладательницей серебра. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми в соревновании спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – третьими. Александр Самарин занял второе место в мужском одиночном катании.