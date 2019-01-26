Россия уступила Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом потерпела поражение от соперников из команды Швеции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Швеции, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев ЧМ-2019.

Сборной России, входящей в подгруппу А, на данном этапе турнира осталось сыграть с Казахстаном (28 января) и Финляндией 30 января. Для прямой путевки в полуфинал россиянам необходимо занять не ниже второго места в группе.

Россия является действующим чемпионом мира.