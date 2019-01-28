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ВФЛА дисквалифицировала двух легкоатлетов за мельдоний

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики применила санкции в виде дисквалификации в отношении Алексея Киселева и Василия Минаева, в чьих пробах было обнаружено запрещенное вещество мельдоний, сообщает пресс-служба ВФЛА в понедельник.

Киселев (бег на средние дистанции) дисквалифицирован на четыре года за наличие в его пробе запрещенной субстанции (мельдоний). Срок его наказания начинается с 27 августа 2018 года.

"Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике", - говорится в сообщении.

Минаев (марафон) также отстранен на четыре года за мельдоний, начиная с 22 августа 2018 года.

"Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые на Сибирском международном марафоне в г. Омске", - отмечается в сообщении.

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Теги: легкая атлетика, допинг

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