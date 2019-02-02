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Спорт

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

В финале она победила шведов и стала 12-кратным чемпионом мира; решающий гол россияне провели в овертайме

Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом
Российские игроки празднуют свой успех в финале ЧМ по хоккею с мячом
Фото: Reuters

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира.

В финале ЧМ-2019 россияне одолели хозяев турнира, хоккеистов сборной Швеции – 6:5.

На протяжении всего матча сборная России уступала с разницей в 1-2 гола, но на его исходе смогла отыграться, а в дополнительное время - вырвать победу.

Бронзовым призером чемпионата стала сборная Финляндии, со счетом 8:2 обыгравшая команду Казахстана.

Таким образом, команда России стала 12-кратным чемпионом мира. А в совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды теперь 26 выигранных ЧМ – наилучший показатель среди всех стран. У Швеции – второй показатель: 12 триумфов.

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Теги: хоккей с мячом, бенди

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