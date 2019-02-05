Спорт Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

В Госдуме заподозрили в обращении Кокорина попытку давления на суд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказал мнение, что общественность может неоднозначно оценить поступок футболиста Александр Кокорина, который во вторник перед заседанием суда 6 февраля опубликовал открытое письмо с извинениями.

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"Опубликование письма именно накануне суда может быть расценено неоднозначно. Не хотелось бы, чтобы его широкое обсуждение в СМИ оказалось частью кампании по давлению на суд. При этом раскаяться никогда не поздно. Жаль и потерпевших, и молодых спортсменов, которые ломают себе карьеру. Уверен, что суд примет во внимание все обстоятельства и независимо от публикации (письма) вынесет объективное решение", - цитирует Дегтярева во вторник пресс-служба комитета.

Ранее во вторник Кокорин распространил открытое письмо с извинениями за драки в Москве в октябре 2018 года, после чего он был взят под стражу.

В настоящее время Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в СИЗО "Бутырский" в Москве по уголовному делу о драке. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока ареста Кокорина до 8 апреля. Заседание запланировано на 6 февраля.

Дело Кокорина и Мамаева

Мамаеву, Кокорину, а также их приятелю Александру Протасовицкому предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), а К.Кокорину - в трех эпизодах побоев и хулиганстве. 21 декабря стало известно, что это обвинение фигурантам дополнилось статьей 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев

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