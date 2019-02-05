FINA утвердила мировой рекорд российского пловца Пригоды

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация водных видов спорта (FINA) официально утвердила рекорд мира, который установил россиянин Кирилл Пригода на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию 2018 года в 25-метровом бассейне в Ханчжоу (Китай).

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Результат россиянина - 2.00,16, он был установлен 13 декабря.

"Международная федерация водных видов спорта и Всероссийская федерация плавания поздравляют Кирилла Пригоду и его тренера Михаила Горелика с утверждением установленного рекорда мира", - говорится в сообщении.

На чемпионате мира в Ханчжоу россияне завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. С этими показателями сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. На первом разместилась команда США: 17 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовые медали.