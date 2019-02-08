ФК "Нант" вывел из обращения №9, под которым играл погибший в авиакатастрофе Сала

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Нант" решил исключить из обращения номер 9, под которым играл аргентинский нападающий Эмилиано Сала, разбившийся несколько дней назад в авиакатастрофе.

"У меня нет слов, это трагедия, я опустошен. Эмилиано оставил свой след, поэтому, как и многие фанаты, я хочу отдать ему честь, исключив номер 9", - заявил президент "Нанта" Вальдемар Кит, слова которого приводятся на сайте клуба.

Эмилиано Сала на родине играл за юношеские команды. В 2010 году перешел в молодежную команду французского "Бордо", а с 2012 года был задействован и в основном составе клуба. Здесь он получал не очень много игрового времени на поле, его отдавали на правах аренды в местные клубы "Орлеан", "Ньор" и "Кан". В 2015 году Сала подписал контракт с "Нантом", в составе которого за три с половиной года провел 133 матча, в которых забил 48 мячей.

19 января 2019 года он подписал контракт с валлийским "Кардиффом", выступающем в английской премьер-лиге. За аргентинца "Кардифф" выложил рекордные для клуба 15 млн фунтов стерлингов. После этого Сала отправился в Британию.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Сала, исчез 21 января. Его обломки были найдены несколько дней назад в районе Ла-Манша, а спустя некоторое время было обнаружено тело. В пятницу полиция официально объявила, что из обломков разбившегося самолета извлечено тело Сала.