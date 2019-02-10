Спорт

Россия - Чехия. Онлайн

В Стокгольме проходит матч последнего тура шведского этапа Еврохоккейтура

Россия - Чехия. Онлайн
Болельщик сборной России
Фото: Антон Новодережкин, ТАСС

Сборная России продолжает лидировать в Еврохоккейтуре

Ничего не удалось сделать ни нашим ни ненашим. Первый период завершен. До встречи во втором периоде!

20'

Последняя минута периода пошла. Мы - в атаке

18'

В невысоком темпе, надо сказать, идет игра

16'

Не удалось нашей команде реализовать большинство. Сборная Чехии - в полном составе

16'

Окулов увенчал продолжительную перепасовку броском справа. Но бросок был накрыт защитником сборной Чехии

15'

Но вот острый момент у ворот сборной Чехии! Ловит, однако, шайбу вратарь!

15'

Че-т не клеится игра в большинстве у россиян. Вообще сейчас чуть ли не полминуты оборонялись

14'
Удаление

Матей Странски удален в составе сборной Чехии! Шанс для россиян!

13'

"Шайбу! Шайбу!" - слышим мы на арене в Стокгольме. В этот момент наши игроки действительно были с шайбой, да еще и в зоне соперника.

12'

Теперь все ясно

11'

Вадим Шипачев завершал российскую контратаку броском с центра чешской зоны: вратарь шайбу поймал!

11'

Российский вратарь Коновалов отразил бросок от левого круга для вбрасывания

10'

Сборная России - в полном составе. А команду Чехии, кстати, тренирует Милош Ржига - известный по работе в Континентальной хоккейной лиге специалист.

10'

Расположились чешские хоккеисты в зоне сборной России, но подопечные Ильи Воробьева не дали им бросить, перехватили шайбу и отправили ее восвояси, подальше от своих ворот

9'

Выбросили наши шайбу из своей зоны во второй раз подряд, к воротам чехов. Чешская команда таперь вновь вынуждена начинать новую атаку.

8'
Удаление

У нас появился повод для тревоги. На две минуты удален Антон Бурдасов.

6'

Раз уж я несколько постов назад произнес такое слово, как "вратарь", сообщу, какие именно голкиперы сейчас находятся на льду. Ворота сборной России занимает Илья Коновалов, команды Чехии - Шимон Грубец.

6'

Сборная Чехии - в полном составе

6'

Не очень складывается для наших игра в большинстве. Сейчас чехи отправились в контратаку, бросать по нашим воротам, правда, не стали. Но время знатно потянули.

5'

Не сразу, но разместились российские игроки в зоне соперника. Вратарь сборной Чехии только что отразил сильный бросок

4'
Удаление

О, у сборной Чехии удаление. Петер Голик отправился на скамью штрафников, предварительно нарушив правила в нашей зоне

3'

Сейчас состоялся мощный бросок по воротам россиян от синей линии. Мощный и неточный

2'

А незадолго до этого...

1'

Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли наши! Надеемся, этот столь ответственный факт принесет нашей сборной удачу!

Команды вышли на лед. Звучат гимны стран, которые они представляют

Поздравляем!

 Тонкий взгляд петербургского СКА на детали

Ранее на шведском этапе Россия победила Финляндию в вынесенном в Ярославль матче - 3:2. Победитель определился в серии буллитов. Накануне наши игроки проиграли Швеции - 2:4. Тем самым лишили себя возможности уже сегодня оформить досрочную победу в общем зачете. Что ж, бывает.

А в общем зачете, с учетом предыдущих двух этапов, лидирует Россия - 16 очков. Далее идут Чехия, Финляндия - по 11, Швеция - 10.

За тур до финиша шведского этапа положение в его турнирной таблице выглядит следующим образом: 1.Чехия - 6 очков, 2.Швеция - 3, 3.Россия - 2, 4.Финляндия - 1. Чехи досрочно выиграли этот этап.

Состав сборной России на игру:

Матч пройдет в Стокгольме сегодня и стартует в 14:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура шведского этапа Еврохоккейтура между сборными России и Чехии!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

Теги: хоккей, Еврохоккейтур

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